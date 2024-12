Iltempo.it - Il post definitivo di FdI: come sopravvivere alla Vigilia con i parenti di sinistra

Fratelli d'Italia augura il buon Natale ai suoi sostenitori con l'inedito manuale dedicato a chi “trascorre lacon idi”. L'obiettivo è quello di ricordare, in modo ironico, quanto effettuato dall'esecutivo nell'ultimo anno. “Se hai chi si lamenta delle tasse - scrive ai suoi elettori - ricordagli che il taglio del cuneo fiscale è stato reso permanente”. Medesimo ragionamento vale per chi ha da ridire sulla manovra: “È bene sapere - viene spiegato nel suo messaggio d'auguri - che si sarebbe potuto fare di più se non ci fosse stato il Superbonus, un superdebito da 137 miliardi”. Un messaggio indirizzato anche a chi ha un parente che studia in una città diversa da quella in cui risiede. “Se hai la nipote di- evidenzia il comunicato - ricordale che il voto fuori sede è stato fatto dal governo Meloni”.