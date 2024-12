Laverita.info - Il paradosso dell’elettricità verde: non funziona anche quando funziona

Leggi su Laverita.info

Gli impianti fotovoltaici non creano problemi solo in Germania, ma per ragioni opposte pure in Australia: se c’è troppo sole, la produzione in eccesso causa instabilità alla rete. Il nodo è nella capacità di accumulo.