Inter-news.it - Il Napoli stringe per Meret. L’Inter ha sondato l’opzione – SM

Ilè pronto a chiudere l’accordo con il suo portiere. La volontà di Alex, spiega Sportmediaset, è quello di restare ae giocarsi lo scudetto con Antonio Conte. INTERESSE – A pochi giorni dal via del mercato invernale,continua a guardare con attenzione al mercato in entrata. Con i tanti nomi sondati da Beppe Marotta e Piero Ausilio, i nerazzurri avevanoanche Alex, portiere delin scadenza di contratto dal prossimo giugno. Come spiegato nel corso dell’edizione odierna di Sportmediaset, ilnon vuole perdere il suo numero uno. Allo stesso momento però si lavora per trovare l’accordo che pare sia sempre più vicino, come spiegato anche dal ds Manna. Il giocatore vuole restare, ma il suo entourage chiede un contratto biennale. Allo stesso tempo illavora per portare nel contratto un terzo anno così da spalmare lo stipendio.