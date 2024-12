Ilgiornale.it - Il Mossad svela come ha colpito Hezbollah e avverte: "Lavoriamo già alla prossima missione"

Leggi su Ilgiornale.it

Mentre l'Iran si riorganizza in Medio Oriente, due agenti in pensione delrivelano in un'intervista televisiva i dettagli dell'operazione dei dispositivi esplosivi usati dai miliziani libanesi alleati di Teheran