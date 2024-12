Ilgiornaleditalia.it - Il mondo invoca la pace, ma l'Europa ha donato quasi 300 milioni di euro a Netanyahu per il suo genocidio

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L', quella delle banche e non dei popoli, quella che non conosce la parola "" ma difende i famosi diritti delle minoranze, non smette di finanziare lo sterminio in Medioriente La sera delle Vigilia è giusto porsi una domanda, prima ancora di una preghiera. Con che coscienza noi