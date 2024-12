Ilpescara.it - Il Comune di Spoltore approva il bilancio di previsione, Imu invariata per il 2025

Leggi su Ilpescara.it

ildie il livello di tassazione per il. Un voto che arriva con largo anticipo, il 17 dicembre, e traccia il punto sugli investimenti per il sociale, per le infrastrutture e per i servizi. La prima scelta è stata lasciare l'Imuper il: la.