Quotidiano.net - Ignazio La Russa: auguri di pace e speranza per il Santo Natale

Leggi su Quotidiano.net

"Ilè il momento per rivolgere i nostria chi amiamo ma anche a chi affronta difficoltà e sofferenze, in Italia e nel Mondo segnato ancora da troppe guerre. Con la stessa intensità il mioo va a chi vive questo giorno con serenità e gioia, in famiglia o la tra le persone care. A tutti loro, a tutti voi, un sinceroo di. Buon!".Questo il messaggio agli italiani sui social del presidente del SenatoLa