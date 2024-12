Internazionale.it - I vestiti usati non ci salveranno dal consumismo

Leggi su Internazionale.it

Le piattaforme per la compravendita di abiti di seconda mano come Vinted offrono una valida alternativa alla fast fashion, ma continuano ad alimentare un sistema basato sull’acquisto di cose che non ci servono davvero. Il video. Leggi