Fanpage.it - I pantaloni di paillettes si abbinano al maglione invernale (come fatto da Chiara Ferragni sulla neve)

Leggi su Fanpage.it

sta trascorrendo il Natalein Alto Adige ma, nonostante passi gran parte delle giornate sugli sci, non rinuncia al glamour. Per la serata in famiglia ha indossato un pantalone di, mostrandone il lato più casual e cozy.