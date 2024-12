Livornotoday.it - I 5 film da vedere nei cinema di Livorno tra la vigilia di Natale e Santo Stefano: i titoli e gli orari

Leggi su Livornotoday.it

Tra infinite tavolate in famiglia e scambi di regali in questi giorni di festa ci sarà anche la possibilità per coloro che lo vorranno di apprezzare neilivornesi tanti e diversidi vario genere. Dedicati sia agli adulti che ai bambini. Dai cartoni animati aipiù impegnati.