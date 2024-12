Fanpage.it - Guillermo Mariotto in sedia a rotelle all’apertura della Porta Santa dopo l’assenza a Ballando: “Non posso mancare”

L'incidente avvenuto a Riad non impedirà adi partecipare all'aperturaprevista per oggi a Roma alla presenza di Papa Francesco. Lo stilista presente tra i rappresentanti del corpo diplomaticol'assenza alla finale dicon le Stelle: "Sarò accompagnato, ma non potevo non esserci".