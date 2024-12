Lanazione.it - Guida ai Musei. Mostre, visite e laboratori

Aperture speciali, inaugurazioni,te, incontri,neidella Maremma. Ecco il programma. A Massa Marittima venerdì alle 16.30 al museo di San Pietro all’Orto ci sarà "Memory al museo: allena la tua mente". A Gavorrano il Museo in Galleria ed il GeoMet di Gavorrano sono aperti da venerdì a domenica dalle 10 alle 13. A Follonica fino al 16 marzo sarà possibile visitare la mostra sulle collezioni permanenti dal titolo "Pinacoteca. Un patrimonio di tutti", aperta dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30, ingresso libero. Il Museo Magma propone venerdì, lunedì e giovedì 2 gennaio i Campus Natalizi "Scopriamo i quattro elementi" con una serie di attività e(dalle 8.30 alle 13) per ragazzi dai 6 agli 11 anni (informazioni allo 0566 59027). Il Museo Isidoro Falchi di Vetulonia oggi organizza un ingresso ’dono’ per i visitatori al costo di 1 euro e visitata alle 11 della mostra "Il ritorno del Condottiero.