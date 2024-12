Ilrestodelcarlino.it - Grande spiritualità con Washington Gospel Singers

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica 29 al Teatro Rossini un imperdibile appuntamento natalizio conche inaugura Playlist Pesaro. Si tratta di un corodiretto da Lamount Shelton e formato da prestigiosi cantanti didiDC. Il gruppo si distingue per il frizzante ed energico timbro e armonie vocali. Negli anni ha acquisito numerosi riconoscimenti negli Stati Uniti e nel 2018 è stato votato come il miglior gruppodella regione diDC, viaggiando negli Stati Uniti, Sud America ed Europa, diffondendo la tradizione e il significato del. In ogni spettacolo riescono a condurre il pubblico in un viaggio indimenticabile di emozioni e. Hanno condiviso il palco con artisti famosi e vincitori di Grammy come Richard Smallwood, Donald Lawrence, Marvin Sapp, Ce Ce Winnans e molti altri.