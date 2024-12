Laverita.info - Governo-giudici: secondo round sull’Albania

Maxi vertice a Palazzo Chigi sul centro per i rimpatri balcanico: «Andiamo avanti, soluzione innovativa che nell’Ue apprezzano». Giorgia Meloni confida nei paletti messi ai magistrati dalla Cassazione e nel trasferimento di competenze alle Corti d’Appello da gennaio.Il generale Luciano Portolano in Libia per rafforzare la cooperazione, in vista della nuova sfida russa.Lo speciale contiene due articoli.