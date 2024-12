Ilfattoquotidiano.it - Gomez a La7: “Pensioni? La Nato ha chiesto un taglio per finanziare le armi. Imprese e società quotate devono aprire i cordoni della borsa”

“La verità sullela dicono in pochi, ed è collegata alla mancanza di persone, in Italia, che possono lavorare. In altre parole, al calo demografico e al fatto che i giovani vanno all’estero. Lo dice anche Confindustria. Quei lavoratori servono per sostenere il nostro sistema previdenziale”. Lo ha detto il direttore de ilFattoQuotidiano.it e condirettore de il Fatto Quotidiano, Peter, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7, commentando le scelte del governo Meloni sulle. “Vi do una notizia – ha aggiunto– le cose peggioreranno, perché Mark Rutte, segretario generale, hadi tagliare leproprio perla difesa. È arrivato il momento in cuiche si arricchiscono allentino i, non possono pagare sempre e solo i lavoratori”.