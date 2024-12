Agi.it - Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: "Ci attende un 2025 impegnativo per un'Italia forte"

AGI - "a tutti. Che questo tempo possa essere un'occasione di serenità, di speranza, di gioia per guardare al futuro con ancora maggiore fiducia e ottimismo"., presidente del Consiglio lo dice in un video postato sui social. "Ricarichiamo le batterie perché ciunaltrettantoper continuare insieme a costruire un', ambiziosa, capace di guardare lontano e di puntare sempre più in alto.di cuore, buona tutti", conclude. Buone feste a tutti pic.twitter.com/e6lt265OU1 —(@) December 24, 2024 Anche in queste ore, aggiunge la premier, "c'è chi non riuscirà a stare a casa con i propri cari, che continuerà invece a essere al servizio di tutti: penso alle nostre Forze armate alle nostre Forze dell'ordine, ai medici, a tutti gli operatori sanitari e a quei lavoratori che sia nel pubblico che nel privato, anche in questo periodo di festa, garantiscono grazie al loro lavoro servizi essenziali ai cittadini: grazie per tutto quello che fate e che farete anche in questi giorni di".