Iltempo.it - Gli "auguri" di Ilaria Salis, sfregio social e inno alle occupazioni

Glidisui? Uno schiaffo a chi vede la propria casa occupata. "Letterina a Babbo Natale: mai più gente senza casa, mai più case senza gente", è la didascalia che l'Europarlamentarega su Instagram e X a una foto che la ritrae con un cappello di Babbo Natale e conspil logo di un noto sito di annunci, Immobiliare.it. Il sito non ha al momento commentato la "pubblicità". Ma il post didivide gli utenti dei. I sostenitori dell'europarlamentare passata dal carcere di Budapest dove era sotto processo con gravi accuse allo scranno di Bruxelles grazie a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, vanno in visibilio per la foto-slogan. Ma abbondano anche le critiche caustiche: "Grande- scrive un utente - mi raccomando, quest'anno vorrei che dal camino entrasse solo babbo natale, almeno lui non me la occupa la casa".