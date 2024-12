Napolitoday.it - Gli auguri di De Laurentiis: "Il 2024 diviso a metà: prima parte è colpa mia"

Leggi su Napolitoday.it

È il giorno deglidi Natale di Aurelio Deai tifosi del Napoli. Per farlo il patron sceglie Radio Crc, radio ufficiale del club. Tempo di bilanci e, come riporta l'Ansa, non può mancare una riflessione sulla scorsa stagione. "Dopo 14 anni di successi, unica squadra sempre in.