Riminitoday.it - Gli agenti della polizia Penitenziaria portano i doni ai piccoli di Oncoematologia Pediatrica

Leggi su Riminitoday.it

Come ormai tradizione, in occasione delle festività natalizie, associazioni e gruppiaipazienti ricoverati presso l’unità operativa di Pediatria e in particolare in, all’Ospedale “Infermi” di Rimini. A far visita aie a portare loro i regali.