Giubileo Papa oggi aprirà la Porta Santa | Entriamo nella vita nuova

(Adnkronos) –Francescodà il via al, aprendo ladella Basilica di San Pietro. “E’ l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quellache ci viene offerta dall’incontro con Cristo” sottolinea il Pontefice via X a poche ore dall’avvio ufficiale deltra imponenti misure di sicurezza. Ladi San Pietro viene aperta dalsolo in occasione del. Di solito è la primaa essere aperta e il gesto identifica l’inizio dell’Anno Santo. Da quel momento larimane aperta tutto l’Anno per il passaggio dei pellegrini. Con questo gesto, non solo chi arriva a Roma vive in senso pieno l’indulgenza, legata all’Anno Santo, ma il passaggio sta anche a significare che il proprio cammino di conversione è arrivato all’incontro con Cristo, la ‘’ che ci unisce al Padre.