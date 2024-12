Giubileo attese autorità e istituzioni | San Pietro diventa zona rossa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Tutto pronto per l'apertura questa sera della Porta Santa nella Basilica di Sane, quindi, per l'avvio ufficiale del. Tra l'altro, in chiesa saranno presenti lecivili, nazionali e cittadine oltre ovviamente alleecclesiastiche. Mentre oltre 25mila fedeli, giunti da tutto il mondo, parteciperanno al rito e alla celebrazione .