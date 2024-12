Lapresse.it - Giubileo 2025, piazza San Pietro a Roma blindata: controlli serrati ai varchi

Lunghe code di fedeli aidi sicurezza predisposti su ogni entrata diSan, in Vaticano a. L’apertura della Porta Santa, che segnerà l’inizio del, è prevista per le 19. Particolare attenzione delle forze dell’ordine in via Ottaviano e via della Conciliazione, con un imponente spiegamento di polizia, carabinieri, guardia di finanza e agenti della polizia locale.