Novaratoday.it - Gite fuori porta… per le feste: 3 idee tra Novara e Vco

Leggi su Novaratoday.it

Anche durante le, le zone trae Vco offrono alcune attività perfette per una gitaporta. Ecco treper il periodo natalizio.Una giornata sulla neve Sono diverse le località sciistiche facilmente raggiungibili in auto dalle province die Vco, perfette per sciatori.