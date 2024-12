Sport.quotidiano.net - Giovanile. L’Under 15 vince a Gubbio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Perugia Under 15 chiude il girone di andata con una vittoria nel derby in casa del(4-1). Dopo essere passati in svantaggio, i ragazzi di Lanterna e Romoli ritrovano subito il pari con Minestrini. Nella ripresa vantaggio Grifo con Tromboni e poi le reti di Checcarelli e Galardini. Perugia a quota 33, un punto dietro il Pescara che comanda la classifica con 34 punti. UNDER 15: Organai, Bisonni, Rosati (30’ st Puglisi), Burrini, Minestrini, Chierico (22’ st Turchi), Cirillo (12’ st Ferdinandi), Tromboni (12’ st Citernesi), Checcarelli (30’ st Galardini), Pascucci (22’ st Proietti), Piazza (30’ st Cicioni). All: Filippo Lanterna17 biancorossa perde 3-1 in casa del, pesa l’espulsione di Ciani. Nonostante l’inferiorità numerica Forti, al 35? pt realizza il momentaneo vantaggio.