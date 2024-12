Lalucedimaria.it - Giovane soldato abbandona l’esercito per diventare sacerdote

Leggi su Lalucedimaria.it

Ascoltare storie come questa fa bene al cuore, tanto più in questo tempo del Santo Natale: sogna di entrare nelma Dio stravolge i suoi piani e lo chiama a. Quella che stiamo per raccontarvi, ci fa capire come i disegni di Dio su ciascuno siano davvero imprevedibili. Quello che sembrava lontano anni . L'articoloperproviene da La Luce di Maria.