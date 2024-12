Quotidiano.net - Giorgia Meloni ringrazia le forze armate e medici nel videomessaggio di Natale

"E'la vigilia die voglio fare gli auguri a tutti voi. E c'e' anche chi in queste ore non riuscirà a stare a casa con i proopri cari, che continuerà ad essere al servizio di tutti, penso alle,alledell'ordine aie a tutti quelli che garantiscono i servizi essenziali per i cittadini"."Grazie per quello che fate e farete in questi giorni".interviene con unsui social per parlare a tutti gli italiani in occasione delle feste natalizie. La premier fa riferimento anche a chi, e sono tantissimi - dice - in questi giorni donerà una parte di se stesso essendo a fianco di chi è solo, di chi è malato, di chi è in un momento di grave difficoltà e di chi ha bisogno."Siete uno punti più belli di questa nazione e io vogliorvi di cuore per quello che fate,a nome dell'Italia.