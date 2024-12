Ilgiornale.it - Giancarlo Morelli, l’inno alla gioia della cucina

Lo chef bergamasco è uno dei più generosi e intelligentiscena lombarda, anche se spesso non viene ricordato come merita. La sua, sia nel locale storico, il Pomiroeu di Seregno aperto nel 1993, sia nel locale milanese di Chinatown con il Ristorantee l’informale Bulk, non dimentica mai il classicismo, la tradizione, il sapore. E il cliente si sente sempre davvero a casa. Cosa che non accade spesso