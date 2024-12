Gravidanzaonline.it - Genitori narcisisti: le caratteristiche per riconoscerli e gli effetti emotivi sui figli

Il narcisismo, spiega la Società Psicoanalitica Italiana (SPI), è quell’atteggiamento eccessivamente egocentrico, poco empatico e sostanzialmente disinteressato agli altri. Quali ripercussioni può avere questo tipo di atteggiamento in un genitore che ha tra le sue responsabilità anche quella di interessarsi e occuparsi dei propri?È un argomento delicato per diversi motivi, innanzitutto quelli legati alla definizione di narcisismo. Nelle forme gravi questo è un disturbo della personalità tra quelli presenti nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), ma esiste anche una forma sana.Sempre la Società Psicoanalitica Italiana, infatti, sottolinea come esista la necessità di ogni individuo di sentirsi amato e riconosciuto come persona nella sua unicità e che la forma sana di narcisismo è quella che si manifesta, in un equilibrio oscillatorio, tra l’amore per sé stessi e quello verso gli altri.