Ilgiorno.it - Gara di generosità 29 i “regali sospesi“

Ventinove giochi per bambini da zero a sei anni di età: è quanto ha raccolto l’iniziativa “Natale solidale”, organizzata dalla Nuova associazione quartiere Giardino con il patrocinio dell’amministrazione comunale. I cittadini cesanesi hanno risposto all’iniziativa con, consegnando nella sede dell’associazione, in piazza Papa Giovanni XXIII, i “doni” da loro acquistati. "È importante che il nostro tessuto sociale – commenta il sindaco Marco Pozza – e le istituzioni collaborino per far sì che anche nelle famiglie che sono più in difficoltà, in occasione del Natale, i bambini possano sorridere davanti a un regalo". Nei giorni scorsi, Armando Clemente, presidente della Nuova associazione quartiere Giardino, ha consegnato iall’assessore alla partecipazione e alla cittadinanza attiva Fulvio Paladini, che provvederanno a far arrivare a destinazione i doni.