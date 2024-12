Trentotoday.it - Fumo e fiamme dal furgone, paura sulla Provinciale

Leggi su Trentotoday.it

Si è accorto che qualcosa non andava appena in tempo, giusto qualche istante prima che ledivorassero il furgono su cui stava viaggiando. Al centro di questa vicenda l’autista del mezzo andato a fuoco intorno alle 12:30 di ieri, lunedì 23 dicembre, per le strade di Borgo Valsugana.