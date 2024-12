Frosinonetoday.it - Frosinone-Salernitana, le probabili formazioni

Leggi su Frosinonetoday.it

Impegno di Santo Stefano per ildi mister Greco che ospitano tra le mura amiche la. Un deciso passo indietro quello visto a Mantova da parte dei ciociari. Tante le ingenuità, specialmente in difesa, e poca la cattiveria messa in campo.E dire che l'approccio al match era.