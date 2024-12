Ilgiorno.it - Follia in metrò. Morsi e sputi. Tre feriti

"Vi faccio a pezzi, come fanno i narcos nel mio Paese". Questo e altro un uomo di 25 anni, venezuelano, regolare in Italia e senza precedenti, ha urlato a operatori Atm e poliziotti che la notte tra sabato e domenica cercavano di placare la sua furia in metropolitana. Inutilmente. Perché l’uomo ha continuato a dimenarsi e a sferrare pugni e calci a chi gli capitava a tiro, completando l’opera con. Alla fine è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato in ospedale due operatori di Atm e un poliziotto. Ha iniziato ad attirare l’attenzione poco prima di mezzanotte sulla banchina della linea verde, fermata Porta Genova, dove ha incrociato alcuni addetti Atm. Dopo averli insultati e minacciati mimando il gesto di sparare con una pistola, è salito sul loro stesso treno.