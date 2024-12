Lanazione.it - Fiaccolata di Natale sulla via Francigena. Stasera il corteo dal Castello a Badia a Isola

Leggi su Lanazione.it

Centinaia di fiaccole nella notte fra ildi Monteriggioni e, nei boschi alle pendici del Monte Maggio. Come da tradizione, sarà una notte magica quella della Vigilia diorganizzata dal Club alpino italiano di Siena in collaborazione con il Comune di Monteriggioni., infatti, come ogni anno, torna l’appuntamento con la suggestivalungo il cammino dei pellegrini: la partenza è prevista alle 21 dal suggestivo fortilizio medievale e per l’occasione il parcheggio ai piedi delsarà gratuito. Ilsi snoderà alla luce delle torce lungo la via. I partecipanti sono invitati a calzare scarponcini adeguati a sentieri sterrati. All’arrivo ad Absi terrà la Santa Messa alle 23 nella chiesa dei Santi Salvatore e Cirino e al termine del rito ci sarà lo scambio degli auguri, per l’occasione sarà aperto un locale di ristoro.