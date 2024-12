Fanpage.it - Farmaco che fa perdere decine di kg efficace anche per l’apnea notturna: Tirzepatide approvata dalla FDA

La FDA ha approvato lacontro l'apneaostruttiva (OSA), una condizione legata al blocco del respiro durante il sonno che colpisce milioni di persone. Il nuovoperpeso, in grado di eliminaredi chilogrammi, in circa il 50% dei pazienti è in grado di rimuovere del tutto i sintomi respiratori dell'OSA.