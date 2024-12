Ilrestodelcarlino.it - Evade il fisco, nei guai imprenditore. Sequestrati beni per 320mila euro

La Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro preventivo diper un valore di oltrenei confronti di undi Carpi, indagato per omessa presentazione delle dichiarazioni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. L’indagine è scaturita dalle risultanze acquisite dai finanzieri della Compagnia di Carpi nel corso di una verifica nei confronti di una società di capitali, con sedi nei comuni di Carpi e Correggio, attiva nel settore della produzione di componenti per autovetture e motocicli, che non presentava alcuna dichiarazione fiscale dal 2018. Oltre alla ricostruzione del volume d’affari e alla quantificazione delle imposte evase, è stato accertato l’occultamento sistematico degli utili prodotti, che venivano trasferiti su conti, anche all’estero, personali dell’o di altra società, di fatto inattiva, ma sempre a lui riconducibile.