Ilveggente.it - Estrazione Superenalotto 24 dicembre 2024: vincite e quote

Leggi su Ilveggente.it

24, l’deldel concorso n. 204. Ecco tutti i ragguagli24: grande attesa per la primasettimanale del. In tanti nelle ultime ore hanno fatto le loro giocate, sperando che la dea bendata possa far loro un bel regalo di Natale. Scopri con noi i numeri vincenti e leche i fortunati della giornata porteranno a casa. Ecco la carrellata completa:(LaPresse) – IlVeggente.itPunti 6: NumeroPunti 5+: NumeroPunti 5: NumeroPunti 4: NumeroPunti 3: NumeroPunti 2: NumeroSUPERSTARPunti 6SB: NumeroPunti 5+SB: NumeroPunti 5SS: NumeroPunti 4SS: NumeroPunti 3SS: NumeroPunti 2SS: NumeroPunti 1SS: NumeroPunti 0SS: NumeroCombinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar:Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.