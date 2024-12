Fanpage.it - Esplode una stufa nell’appartamento per una fuga di gas: ricoverato in pericolo di vita

Leggi su Fanpage.it

Un uomo di 63 anni si trova all'ospedale in condizioni gravissime per le ustioni riportate nell'esplosione di unanel suo appartamento in provincia di Brescia. Lo scoppio sarebbe da ricondurre a unadi gas.