Eruzione del vulcano Kilauea alle Hawaii | fontane di lava alte 80 metri

Uno dei vulcani più attivi al mondo, ilnell'arcipelago americano delle, è in. Lo ha riferito l'istituto geofisico americano Usgs. Le immagini diffuse dautorità hanno mostrato la comparsa di crepe nel cratere del, da cui sono fuoriusciti getti edi80. "Il materiale fuso, comprese le bombe di, viene espulso" dalla caldera del. L'ha inviato anche materiale molto più in alto nell'atmosfera, ha precisato l'Usgs. "Il pennacchio di gas e particelle vulcanici ha raggiunto altitudini comprese tra i 1.800 e i 2.400sopra il livello del mare (.) e i venti lo hanno trasportato verso sud-ovest", ha proseguito l'istituto, precisando che "l'si sta verificando in un'area chiusa" del Parco Nazionale dei Vulcani delle