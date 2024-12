Messinatoday.it - Ennesimo incidente in tangenziale, scontro tra due auto: traffico rallentato

Leggi su Messinatoday.it

in, ma questa volta per fortuna non si registrano feriti. Duesi sono scontrate nei pressi dello svincolo di Gazzi in direzione Catania. Una delle due vetture è andata in testacoda per poi fermarsi al centro della carreggiata. Sul posto la polizia stradale che.