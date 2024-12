Ilgiornaleditalia.it - Eni avvia costruzione di una centrale a fusione in Virginia, Joint venture con il MIT per nucleare pulito a confinamento magnetico in Usa

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Lacon il MIT costruirà il primo impianto Arc vicino a Richmond, con l’obiettivo di collegarlo alla rete oltre il 2030, accordo di affitto con Dominion Energy per il sito La contea di Chesterfield, in, è stata scelta come sede per la primaelettrica a