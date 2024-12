Bresciatoday.it - È morta la maestra Marina: ha insegnato a generazioni di bambini

Stroncata da una malattia contro cui lottava da tempo, èa 64 anniScrinzi, da tutti conosciuta come la. Originaria di Riva del Garda, per decenni haalle scuole elementari di Arco (TN).Una donna gentile e sempre disponibile per gli altri – così la.