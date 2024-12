Sport.quotidiano.net - Dopo la sosta dovrebbero recuperare Bachini e Awua. A Karlsson serve altro tempo. Sabato la ripresa con due sedute

Sono giorni di riposo per la squadra di Dossena, che ha staccato la spinala trasferta di Ascoli e tornerà a lavorareprossimo con una doppia seduta al centro sportivo Fabbri (alle 10,30 e alle 15). A quel punto inizierà la marcia di avvicinamento al primo incontro del 2025, in programma domenica 5 gennaio alle 12,30 allo stadio Mazza contro il Perugia. L’unico giorno che il tecnico lascerà libero ad Antenucci e compagni è mercoledì 1 gennaio, e per chi se lo chiedesse tutte lesaranno effettuate a porte chiuse al centro sportivo Fabbri. Come annunciato nel post partita allo stadio Del Duca, mister Dossena sta meditando di tornare al 4-3-3, il modulo con cui aveva iniziato la stagione e che ha riproposto nellacontro l’Ascoli. Stando alle informazioni diffuse prima della gara col Picchio,lala Spal dovrebbe(foto), mentre perbisognerà attendere almeno una settimana in più.