Ilfattoquotidiano.it - Donna di 30 anni investita e uccisa da un treno Frecciarossa nella stazione di Grottammare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unadi 30è statada unquesta mattinadi, in provincia di Ascoli Piceno. L’investimento è avvenuto intorno alle 9, quando il Freccia 8810 partito da Bari e diretto a Milano aveva appena superato ladi San Benedetto del Tronto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polfer, Vigili del fuoco e personale del 118.Non si esclude che si sia trattato di un gesto volontario della. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa trae San Benedetto del Tronto per permettere l’esecuzione degli accertamenti necessari da parte dell’autorità giudiziaria ed è ripresa dalle 11, con rallentamenti e conseguenti ritardi oltre i 60 minuti per il Freccia Bari-Milano delle 6.35 e l’Intercity Bari-Milano delle 5.