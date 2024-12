Ilgiorno.it - Dongo, incendio in una rimessa di attrezzi agricoli

(Como), 24 dicembre 2024 – Vigili del fuoco al lavoro questa mattina ain via Vigna del Lago dove alle 7.30 unha danneggiato un box per il ricovero delle attrezzature agricole. I vigili del fuoco del distaccamento die di Menaggio intervenuti con cinque mezzi hanno spento le fiamme impedendo la propagazione all'appartamento sovrastante che presenta prevalentemente danni da calore all'ingresso. Non si segnalano persone coinvolte. Oltre ai vigili del fuoco è intervenuto il personale del 118, i carabinieri e i tecnici del Comune al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.