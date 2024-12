Davidemaggio.it - Doctor Who: nello speciale natalizio arriva Nicola Coughlan di Bridgerton

Leggi su Davidemaggio.it

Disney+ festeggia il Natale con lonumero 5 diWho intitolato Joy to the World. E la Joy del titolo non è soltanto la gioia che dovrebbe invadere il mondo in questo dì di festa, ma il nome di un nuovo personaggio interpretato da, ovvero la Penelope Featherington di.Doctro Who: Joy to the World – La tramaL’attrice irlandese reciterà come guest star accanto all’attuale protagonista della serie, Ncuti Gatwa, con il quale aveva condiviso anche il set del film Barbie. E i due formeranno una coppia decisamente assortita: lei timidissima, lui sempre al centro dell’attenzione, si troveranno legati a doppio filo per salvare la Terra.Proprio da Joy prenderà il via la trama di questo episodio: ai giorni nostri, dopo essersi registrata in un hotel di Londra con la speranza di passare un sereno Natale, finirà con lo scoprire un passaggio segreto verso il Time Hotel, incontrando così il Dottore.