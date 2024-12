Quotidiano.net - Diretta Giubileo 2025, Papa Francesco apre la Porta Santa: “È l’invito a entrare in una nuova vita”

Città del Vaticano, 24 dicembre 2024 – Inizia ildella Speranza. A Roma intorno alle 17, quando la basilica di San Pietro si è colorata di un rosa quasi accecante, è cominciato l'afflusso di pellegrini e turisti all'interno del colonnato della piazza, illuminata dalle nuove lampade e da un grande abete multicolor. Per l'evento di apertura dell'Anno Santo sono attese circa 30mila persone, 5mila dentro la basilica e il resto fuori. In molti sono arrivati presto per cercare di avvicinarsi di più alla, cheaprirà alle 19. Tanti altri stanno cercando all'ultimo secondo di acquistare un biglietto perin chiesa. Le misure di sicurezza, intensificate in seguito ai recenti fatti di Magdeburgo, sono senza precedenti. L'area intorno a San Pietro è stata dichiarata zona rossa dalle 13 di oggi, con un imponente schieramento di forze dell'ordine.