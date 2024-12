Lanazione.it - Diari di Pieve. Storie di Migranti. Al via il concorso

Leggi su Lanazione.it

È partita la decima edizione delDiMMi-Multimediali, promosso dall’Archiviostico Nazionale con altre sedici organizzazioni per valorizzare ledelle persone di origine o provenienza straniera che vivono o hanno vissuto in Italia e a San Marino. Sono ammessi tutti i racconti autobiografici inediti inviati entro il 31 marzo 2025: dai testi scritti ai file audio, fotografie, e-mail, lettere, disegni, cartoline, video, e realizzati in qualsiasi lingua, se accompagnati da una traduzione che ne faciliti la comprensione. Non è vincolante che le opere siano concepite in forma "o" ma requisito fondamentale è che siano narrazioni di sé, non romanzate e non rielaborate da terze persone. Novità importante di questa decima edizione è l’ampliamento del Comitato scientifico, ora completato da quattro rappresentanti nominati dagli autori Dimmi che hanno partecipato alle edizioni precedenti del