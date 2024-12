Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Gli errori li ho fatto io, non voglio accusare nessun altro sennò la lista sarebbe troppo lunga»

Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto su Radio Crc, radio partner del Napoli, durante il programma radiofonico condotto da Umberto Chiarello per porgere gli auguri di Natale ai tifosi azzurri.Leggi anche: Serie A, uno degli alleati di Lotito (Deo Cairo) potrebbe rivolgersi alla Figc e impugnare la nomina di SimonelliDe: «»«Buongiorno. Buon Natala al vostro editore e proprietario, quindi Zaia Salvatore. Tanti cari auguri anche a Umberto Chiariello. Mi è doveroso iniziare con un confronto di questo 2024 che si divide in due sezioni. I primi sei mesi e i secondi sei mesi che si stanno concludendo. Dopo 14 anni di successi, unica squadra sempre in Europe, l’unica, la prima. Poi c’è stato bisogno di un blocco. La prendo filosoficamente, perché poi glili ho fatti io, nonlasarebbe troppo lunga, e me ne prendo la responsabilità.