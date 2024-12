Veronasera.it - Concero di Capodanno a San Bonifacio

Leggi su Veronasera.it

Il tradizionale Concerto ditorna a Sananche per il 2025. Come ogni anno da più di vent'anni alle ore 17 presso il Teatro Centrale sarà l'occasione di iniziare il nuovo anno con la grande musica di Antonio Vivaldi. In programma le più belle arie dal repertorio sacro e profano.