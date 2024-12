Come lo hanno fatto Bufera su Il Volo per il concerto della vigilia di Natale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Per la seraviglia diMediaset propone al suo pubblico un evento all’insegnamusica: il trio de Ilinda Agrigento. Martedì 24 dicembre 2024, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, va quindi in onda “Ilad Agrigento”. La notte incantatadi Mediaset è all’insegna dell’inconfondibile voce del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.I tre, sul palcoValle dei Templi di Agrigento, regaleranno ai telespettatori uno spettacolo straordinario ed emozionante. Si esibiranno con l’orchestra e il coro, nei tradizionali brani nataliziTu scendi dalle stelle e Feliz Navidad, senza dimenticare i classiciGrande Amore, Capolavoro e tanti altri chereso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo.